Si è svegliato nella notte e no ha trovatola moglie accanto a sé. Così si è alzato per cercarla, arrivando fino alla strada. E qui l’ha trovata: la donna era in auto con un altro uomo, un parrucchiere. Un magazziniere di 41 anni, a Vigevano, ha così dato in escandescenze. Ha chiesto alla donna di rientrare in casa, ha picchiato il rivale (che guarirà in poco meno di un mese) e gli ha preso il cellulare. Nei suoi confronti è scattato l’arresto da parte della polizia: ieri mattina la direttissima, con la convalida del fermo e la scarcerazione in attesa del processo, fissato per il 15 ottobre.

La vicenda risale alla notte fra venerdì e sabato. in una zona non lontana dal centro di Vigevano. Il 41enne si è svegliato all’improvviso e non ha trovato la moglie nel letto accanto a lui. L’ha chiamata più volte ma non ha ricevuto risposta, poi l’ha cercata in casa e in strada. A pochi metri dalla porta di casa il magazziniere ha notato un’auto parcheggiata con due persone appartate: una era la moglie. Si è avvicinato, ha aperto una portiera e ha intimato alla donna di tornare subito in casa. Quindi ha trascinato l'uomo fuori dalla vettura e ha iniziato a colpirlo con pugni al volto.

La violenza si è conclusa all’arrivo degli agenti.

(Unioneonline)

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