Torna a parlare sui social Er Motosega. All’anagrafe Vito Loiacono, è uno degli youtuber del gruppo dei The Borderline, coinvolto nel drammatico incidente a Casal Palocco costato la vita a Manuel Proietti, un bambino di cinque anni.

A un mese e mezzo dallo schianto tra la Smart e il suv Lamborghini, e pochi giorni dopo una story in cui si immortalava con la fidanzata, Er Motosega questa mattina ha postato una nuova storia.

Una foto che lo raffigura al tramonto e un lungo messaggio ai suoi followers: «Ho scoperto quanto le persone possano essere cattive. Ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata. Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l'articolo perfetto. Ho scoperto come la gente interessata a vedere solo l'1% di ciò che si crede senza voler approfondire il resto 99%. Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti, ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire, ho capito che non voglio mollare. (Immagino già che si cercherà della malizia in ogni mio gesto). Non c'è miglior sordo di chi non vuol sentire».

La sera prima dello schianto proprio lui aveva pubblicato un video in cui mostrava il suv affittato dal gruppo per l’ennesima sfida “estrema”. E derideva una Smart di passaggio, ironia della sorte l’auto contro cui il gruppo si sarebbe andato a scontrare.

Sempre lui (che non era alla guida del mezzo, condotto dall’amico Matteo Di Pietro) a poche ore dall’incidente fu il primo a rompere il silenzio: «Il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima».

