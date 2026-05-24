Urne aperte fino a domani (oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15) in 749 Comuni italiani per l’ultimo test elettorale prima delle Politiche del 2027.

Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali nelle Regioni a statuto ordinario. In Sardegna si voterà invece nelle giornate del 7 e 8 giugno.

Fari puntati su 18 comuni capoluogo, uno di Regione e 17 di Provincia: si tratta di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina.

Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Il dato precedente, riferito alla tornata comparabile, era stato del 15,75%.

Al nord la partita più combattuta è quella di Venezia, dove a sfidarsi sono Simone Venturini per il centrodestra, che proverà a difendere l’eredità del sindaco uscente Luigi Brignaro, mentre il centrosinistra candida il senatore Pd Andrea Martella. Osservate speciali anche Mantova, Prato e Lecco.

Al Sud, invece, occhi puntati su Salerno e Reggio Calabria. Vincenzo De Luca, dopo i 10 anni da governatore della Campania, tenta di riconquistare la sua città dove fu eletto sindaco per la prima volta nel 1993. Principale sfidante Gherardo Maria Marenghi avvodcato 45enne sostenuto dal centrodestra unito con quattro liste a suo sostegno. Il centrodestra prova a riconquistare anche Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, parlamentare di Forza Italia sostenuto dall’intera coalizione. Il centrosinistra risponde con Domenico Battaglia, considerato l’erede politico di Falcomatà.

L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.

(Unioneonline)

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