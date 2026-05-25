Tragedia alle prime luci dell’alba oggi nel Mantovano, dove due venticinquenni sono morti investiti da un furgone Fiat Ducato mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Per i due giovani purtroppo non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Per le vittime, entrambe di nazionalità indiana, non c’è stato nulla da fare. Al momento dell’incidente non avevano con sé documenti d’identità, ma solo i contratti di lavoro.

Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non è in pericolo di vita. Il mezzo su cui viaggiava, dopo l’impatto, si è ribaltato in un fossato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, due automediche e due ambulanze, una del Soccorso Azzurro e una della Croce Verde. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Mantova e di Sustinente, che hanno anche gestito la viabilità e chiuso il tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

(Unioneonline)

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