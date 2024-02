L'Italia torna a fare i conti con il maltempo. Con avviso di allerta meteo diramati da nord a sud del Paese, anche in Sardegna.

La situazione più critica resta quella di Liguria e Veneto, territorio colpiti già da numerose frane e dove i fiumi sono osservati speciali.

Scuole chiuse a Vicenza, dove gli allagamenti hanno bloccato anche la tangenziale e la ferrovia, con l’alta velocità deviata via Bologna.

«Sono ore complesse», le parole del governatore Luca Zaia che segue l'evolversi della situazione.

In Liguria una frana ha letteralmente tagliato in due Pieve Ligure: mille abitanti isolati, scuole chiuse, alcuni sfollati. E sono tanti i cedimenti del terreno causati dalla pioggia soprattutto nei comuni della Spezia (località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova Mele e Santo Stefano di Magra (via Cisa Nord).

Maltempo anche in Emilia Romagna, fra Parma e Reggio Emilia, e in Toscana, con allagamenti a Livorno e frane in provincia di Lucca. In Versilia, nel comune di Massarosa, uno smottamento ha coinvolto un'autovettura: le due persone a bordo, spiegano i vigili del fuoco, sono rimaste bloccate all'interno ma non hanno riportato ferite.

