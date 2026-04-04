Latitanti di massima pericolosità, ne restano tre: Attilio Cubeddu, Motisi e CinquegranellaDopo l’arresto di Roberto Mazzarella si riduce l’elenco del Viminale dei super-ricercati più pericolosi
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Dopo l’arresto di Roberto Mazzarella, boss della camorra catturato dai carabinieri la notte scorsa in un resort a Vietri sul mare (Salerno) si assottiglia a tre il numero dei latitanti inseriti dal Viminale nella lista dei criminali più pericolosi ancora in libertà.
I super-ricercati ancora latitanti sono Attilio Cubeddu, classe 47 di Arzana (Nuoro), che le forze dell’ordine cercano dal 1997; Giovanni Motisi, 67 anni, palermitano, ricercato dal 1998 e Renato Cinquegranella, napoletano, ricercato dal 2002.
(Unioneonline)