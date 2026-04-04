Arrestato il boss di camorra Roberto Mazzarella: si nascondeva in un resort da 1000 euro a notteOperazione dei Carabinieri a Vietri sul Mare. Era nell'elenco dei latitanti più pericolosi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si nascondeva in un resort da 1000 euro a notte a Vietri sul Mare (Salerno) dove lo hanno rintracciato i carabinieri la notte scorsa: è finita così la latitanza di Roberto Mazzarella, capo dell'omonimo clan egemone a Napoli e provincia.
L'uomo, che non ha opposto resistenza, era inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell'interno.
Mazzarella, classe 1978, era latitante dal 28 gennaio 2025 ed era sfuggito alla cattura dopo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea con l'accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso.
(Unioneonline)