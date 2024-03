Chico Forti sarà trasferito in Italia. Lo ha annunciato Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. «Dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti – ha detto la presidente del Consiglio - è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia, un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio».

Forti, originario di Trento, oggi ha 65 anni e nel 2000 è stato condannato all’ergastolo per omicidio. Avrebbe ucciso Dale Pike. I due uomini, nel febbraio 1998, avevano appuntamento in aeroporto, ma poco dopo Pike viene trovato morto su una spiaggia a Miami, in testa ha due proiettili calibro 22. I sospetti ricadono subito sull’italiano.

Negli anni sono stati numerosi i movimenti in Italia che hanno chiesto, a tutti i governi, di riportare Chico Forti in patria. A visitarlo in carcere ci sono stati tanti amici, e tra questi il sardo Roberto Fodde (QUI L’INTERVISTA)

«È un giorno di gioia per lui e per la sua famiglia, per tutti noi – ha aggiunto Giorgia Meloni – Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti».

