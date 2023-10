Dopo ore di lavoro ininterrotto delle squadre dei vigili del fuoco, con il supporto di due gru, sono stati rimossi i resti del pullman precipitato ieri sera da un cavalcavia a Mestre. Non rimane più nulla del mezzo elettrico, praticamente nuovo, che era. E che ieri, mentre trasportava da Venezia decine di turisti in un campeggio a Marghera, ha divelto il guardrail ed è precipitato dal cavalcavia, da una altezza di quindici metri, incendiandosi nell'impatto al suolo. A bordo tedeschi, francesi, croati e ucraini: sono morti in 21, tra cui due bambini – un neonato di pochi mesi e un 12enne - e una ragazza minorenne. Quindici i feriti, cinque dei quali in gravi condizioni.

I soccorritori – una sessantina i mezzi dei vigili del fuoco arrivati sul posto – hanno operato senza sosta per tutta la notte davanti a una scena apocalittica: «Una situazione surreale - ha raccontato uno di loro - non ho mai visto tante persone pronte a dare una mano».

Cosa sia accaduto nei minuti che hanno preceduto la strage è ancora un mistero: la Procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo, nelle prossime ore verranno analizzate le immagini delle telecamere di sicurezza puntate sul cavalcavia.

Sotto choc i colleghi dell’autista alla guida del mezzo: Alberto Rizzotto, 40enne originario di Conegliano ma residente a Tezze sul Brenta, era un conducente esperto, dicono, che svolgeva l'attività da 7 anni. Rizzotto era dipendente della Martini Bus, che aveva noleggiato il mezzo alla società La Linea con il quale aveva un contratto per il trasporto dei turisti a Venezia. Al momento dell'incidente, aveva caricato i turisti in centro storico e li stava riportando in campeggio a Marghera. Da quanto risulta aveva preso servizio 90 minuti prima, un dettaglio che sembrerebbe escludere l'ipotesi di un colpo di sonno. «L'autobus era nuovo e lui era bravo» sostiene Massimo Fiorese, amministratore delegato de La Linea. Un video sembra suffragare invece l'ipotesi del malore: «Si vede il pullman, un mezzo molto pesante perché elettrico - dice Fiorese - poco prima di cadere dal cavalcavia. Il mezzo arriva, rallenta, frena. È quasi fermo quando sfonda il guard rail».

