Alfredo Zenucchi ha confessato ai carabinieri di La Spezia di aver ucciso sua moglie, Rossella Cominotti.

Il delitto sarebbe avvenuto nell'ambito di un tentato suicidio da parte di entrambi.

Dalle prime indagini dei carabinieri sarebbe infatti emersa la volontà espressa di entrambi di togliersi la vita.

Come siano andate le cose non è ancora chiaro, ma dagli accertamenti iniziali non sarebbero emerse né motivazioni sentimentali o di gelosia né motivazioni economiche.

Da quanto si apprende, la coppia, di cui si erano perse le tracce da due settimane, ha preso una camera in un albergo a Mattarana, frazione di Carrodano, nello Spezzino. Qui Zenucchi ha ucciso la moglie, 53enne, con un rasoio. Dopo avrebbe dovuto anch’egli togliersi la vita, ma il tentativo non sarebbe andato a buon fine e dunque l’uomo avrebbe deciso di farla finita in altro modo.

Zenucchi è stato poi fermato in Lunigiana, dopo l’allarme lanciato dal personale dell’albergo, che entrando nella stanza dell’hotel ha trovato il corpo senza vita di Rossella Cominotti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata