Altri 155.659 contagi da Covid sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 197.552 di ieri. Diminuiscono anche le vittime, sono 157 rispetto alle 184 registrate nel bollettino di ieri.

Con 993.201 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 1.220.266), il tasso di positività è al 15,7%, in lieve calo rispetto al 16,2% di ieri.

Sale ancora la pressione negli ospedali. In terapia intensiva si trovano 1.595 pazienti, 38 in più rispetto a ieri con 142 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.647, ovvero 717 in più rispetto a ieri.

Il numero di attualmente positivi in Italia arriva a sfiorare quota 2 milioni, con 1.943.979 persone al momento contagiate, 125.086 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 7.436.939 e i morti 139.038. I dimessi e i guariti sono invece 5.353.922, con un incremento di 30.399 rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata