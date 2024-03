Tragedia a Roma. Un medico specializzando sardo, 37 anni, Luca F., è stato investito e ucciso non appena uscito da Villa Borghese, nel cuore della Capitale. L'impatto con la Bmw, in via della Pinciana, è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato in aria per diversi metri prima di finire sull'asfalto. All'arrivo dei soccorsi era già morto.

Specializzando alla Sapienza, il 37enne era andato a correre nel parco a due passi da via Veneto e stava rientrando a casa.

Non aveva con sé documenti, solo il cellulare. Gli agenti della polizia locale sono risaliti alla sua identità attraverso lo smartphone, a quel punto hanno contattato i familiari in Sardegna per dare loro la drammatica notizia.

Al volante dell'auto un 26enne di nazionalità romena, risultato positivo all’alcol test. Il giovane, che si è fermato a prestare soccorso, è stato denunciato per omicidio stradale. In corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è chiaro se la vittima stesse attraversando la strada in quel momento o se correva lungo il margine: al vaglio le telecamere e diverse testimonianze. L’auto, che era stata presa a noleggio, probabilmente viaggiava a velocità più alta del consentito.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata