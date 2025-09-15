Insulti a sfondo razziale rivolti ad Antonella Bundu, candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa e lei risponde sui social mostrando sorridente una banana. «In foto un'italiana che gentilmente offre una banana a quelli che hanno imparato a tirargliela», scrive su Facebook.

Le offese sono partite dopo un tweet su X di Francesca Totolo, collaboratrice della rivista di CasaPound Il Primato nazionale, dove commentava la presenza della stessa Bundu al Meeting internazionale antirazzista di Cecina (Livorno). Un tweet, spiega la candidata di Toscana Rossa, «dove vengo definita 'sierraleonese con cittadinanza italiana'. Chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. No. Lo fa per sottolineare che io non sono italiana come lei. Che la mia italianità è un'aggiunta, una concessione, non un diritto».

Numerosi i commenti offensivi riportati dalla stessa Bundu: «Tornatene da dove sei venuta», «Fuori le scimmie dall'Italia», «Non dovete far inserire la vostra religione musulmana, tornatene in Africa».

«A me atea, ma nata a Firenze e battezzata al Battistero di Firenze», scrive ancora Bundu che torna a chiedere lo scioglimento di CasaPound. «Non possiamo più accettare che in un Paese nato dalla Resistenza, chi si richiama apertamente al fascismo abbia ancora agibilità politica e mediatica».

(Unioneonline)

