Una normale e spensierata serata in famiglia si è conclusa in tragedia venerdì sera a Lido di Venezia, dove una bambina di un anno e mezzo, Elettra Friselle, è morta in seguito a un terribile incidente domestico.

La piccola, riporta la stampa locale, stava giocando con una bottiglia quando ha accidentalmente ingoiato un tappo, e per lei non c’è stato nulla da fare.

Era ora di cena, i genitori hanno provato subito a intervenire con le manovre per disostruire le vie respiratorie. Niente da fare, il padre la carica in auto e corre al pronto soccorso. Di lì la corsa in elicottero all’ospedale di Padova. Niente da fare: i medici sono riusciti ad estrarre il tappo, ma le condizioni erano ormai disperate. Vani i tentativi di salvarla nella notte, quando il cuore di Elettra ha smesso di battere e la bimba è stata dichiarata morta.

