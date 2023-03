I comuni di Patrica (Frosinone) e Nulvi piangono Lorenzo Brozzu, emigrato sardo stroncato da un infarto fulminante nel sonno nella sua abitazione nel paese ciociaro.

Brozzu aveva 38 anni e la tragica notizia ha gettato nello sconforto i tanti amici e conoscenti, che stanno riempiendo il suo profilo social di messaggi di cordoglio.

Originario di Nulvi, lascia la moglie e due figlie. Fra i tanti che lo piangono ci sono anche diversi amici sardi.

Brozzu era molto conosciuto anche per via del suo amore per il calcio: cresciuto nelle giovanili del Frosinone, ha poi giocato come centrocampista in numerosi campi di provincia.

Mister Giulio Farinelli, il suo primo allenatore: «Questa mattinata una bruttissima notizia, la scomparsa per un malore di un ragazzo eccezionale - ha postato via social una delle vecchie glorie del Frosinone calcio -. Era un ragazzo molto umile e di compagnia, educato e sempre disponibile per tutti i suoi compagni, un grande. Riposa in pace e continua a proteggere i tuoi figli come hai fatto sempre da vero padre, mancherai a tutti noi».

