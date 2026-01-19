Incidente sul lavoro a Ferrara. In una cava di via Eridano, intorno alle 14.30, un operaio di 55 anni ha perso il braccio all’interno di un macchinario.

Immediato l’allarme al 118, con l’uomo che è stato trasportato in ospedale a Cona.

Per gli accertamenti procede il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ausl. Sul posto anche i carabinieri.

