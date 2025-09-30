Un 57enne di origine sarda vittima di un tragico incidente stradale avvenuto a Clusane d’Iseo, in provincia di Brescia.

La vittima è Davide Scano e secondo quanto riferito dalla stampa locale si sarebbe sentito male alla guida e la sua auto si sarebbe schiantata contro il palo di un semaforo, ribaltandosi. Purtroppo inutili i soccorsi.

Nell’incidente coinvolta anche un’altra auto, che sopraggiungeva e il cui conducente non avrebbe avuto il tempo di evitare l’impatto con la vettura –una Lancia Y - del 57enne. Nella collisione l’uomo al volante è rimasto ferito assieme a un’altra persona a bordo.

Scano, cagliaritano, da anni risiedeva e lavorava nella zona del Lago d’Iseo.

(Unioneonline)

