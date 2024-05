Si è scontrato con un tir sulla Statale 76 vicino a Fabriano (Ancona), è rimasto incastrato sotto al rimorchio e ogni soccorso è stato inutile. Valerio Spanu, 49enne originario di Iglesias ma da tempo residente a Magione in provincia di Perugia, è morto nel drammatico incidente avvenuto ieri mattina.

Padre di quattro figli, da poco era diventato nonno.

Di professione manutentore, stava andando a Forlì. Era al volante del suo furgone quando – secondo una prima ricostruzione - ha tamponato il mezzo pesante. Non è chiaro se per un colpo di sonno o per un malore. In seguito all’impatto, il furgone si è incastrato al di sotto del rimorchio.

Allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza ma è stato chiaro da subito che per Spanu non c’era più nulla da fare.

La morte del 49enne ha suscitato grande cordoglio anche nel comune di Panicale dove in passato è stato consigliere comunale: «Tutti ne abbiamo apprezzato l’umanità, la sincerità e la serietà che ha sempre messo a disposizione della collettività», scrive l’amministrazione del paese.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata