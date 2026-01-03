La giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini e il pm Marco Zocco sono sotto tutela dopo la maxi inchiesta che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun, e altre sei persone ritenute finanziatori di Hamas.

Si tratta di una misura preventiva. I due magistrati avranno assegnati un agente della polizia e un militare della guardia di finanza che li seguiranno negli spostamenti.

Nei giorni scorsi è stata disposta la sorveglianza fissa davanti al tribunale con una pattuglia, a turno, di carabinieri, polizia e guardia di finanza a presidiare l'ingresso di palazzo di giustizia. A disporre la tutela è stato in via d'urgenza il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.

(Unioneonline)

