Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 61.046. Le vittime in un giorno sono invece 140, ieri erano state 133. I dati emergono dall’odierno bollettino del ministero della Salute.

Con 445.321 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 278.654) il tasso di positività si attesta al 15,2%, contro il 21,9% di ieri.

Aumenta ancora la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva si trovano 1.351 pazienti, 32 in più rispetto al dato di ieri con 103 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 12.333, 577 in più rispetto al bollettino di 24 ore fa.

Sono 1.125.052 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 54.515 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.396.110 e i morti 137.786. I dimessi e i guariti sono invece 5.133.272, con un incremento di 13.379 rispetto a ieri.

