La Guarda di Finanza di Imperia ha sequestrato, a seguito di una maxi operazione effettuata all'interno di una serra agricola, 928 piante di marijuana e oltre mezza tonnellata di infiorescenze di canapa già essiccate. Quest’ultima conteneva un livello di Thc superiore alla soglia prevista dalla legge sulla coltivazione della cannabis a uso industriale.

Il deposito era parte di un’azienda agricola ed è stato scoperto nel momento in cui due persone erano impegnate nelle operazioni di pulitura e selezione delle infiorescenze di canapa contenute in oltre settanta fusti. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire ulteriori recipienti contenenti canapa già confezionata e pronta per la spedizione.

I due sono stati denunciati dalle fiamme gialle per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti destinate prevalentemente alla filiera industriale che avrebbero fruttato sul mercato nero circa 250 mila euro.

