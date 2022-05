E’ stato fissato all’11 luglio l’inizio del processo a carico di Yassine Erroum, il 31enne marocchino che ha accoltellato a morte la moglie Alessandra Piga, 25 anni di Maracalagonis, lo scorso 12 giugno in una casa di Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia.

L’uomo si presenterà davanti ai giudici della corte d'Assise di La Spezia per rispondere di omicidio aggravato. Così ha deciso il giudice dell'udienza preliminare Fabrizio Garofalo, accogliendo la richiesta della pm Alessandra Conforti.

Secondo Erroum quel giorno Piga era andata da lui per fargli vedere il figlio. Era scoppiata una violenta lite, forse per poche centinaia di euro che la donna gli avrebbe chiesto per il bambino nato dal loro matrimonio. Il 31enne, che da tre giorni per sua stessa ammissione si faceva di cocaina, avrebbe afferrato un coltello e l’avrebbe colpita nel corridoio.

In casa c’erano la sua nuova compagna e il figlio di lei: la donna, Martina Pellegrinelli, si è messa in salvo in bagno con i due bambini.

Pellegrinelli, tra l’altro, è stata arrestata ieri dai carabinieri di Massa Carrara con l’accusa di aver portato droga nel carcere di La Spezia in cui Erroum è rinchiuso. La donna si trova agli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda oggi in edicola

© Riproduzione riservata