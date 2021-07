Lutto cittadino lunedì a Maracalagonis per ricordare Alessandra Piga, uccisa a coltellate dall'ex marito un mese fa in Liguria. Proprio lunedì alle 19 nella Piazza della Parrocchia il parroco don Elvio Puddu celebrerà la cerimonia funebre dopo il rientro in paese delle ceneri della ragazza.

Il sindaco Francesca Fadda, che ha già firmato l'ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino, ha disposto anche la sistemazione a mezz'asta della bandiera del Comune. Dalle 18 sino alla fine del rito funebre, i titolari degli esercizi pubblici abbasseranno le serrande.

Una cerimonia che il paese vuole per stare vicino alla famiglia colpita da un dolore così grande. I fatto sono noti: ad uccidere la ragazza il 12 giugno in Liguria è stato l'ex marito di origini marocchine, subito arrestato dai carabinieri. La notizia arrivò immediatamente a Maracalagonis, suscitando enorme cordoglio. Pochi giorni dopo una fiaccolata fra le strade del paese illuminò la notte col corteo guidato dai sindaci dei paesi vicini che si era fermato anche di fronte all'abitazione della famiglia Piga in segno di vicinanza.

