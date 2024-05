Dopo le polemiche sulle “espressioni colorite” che Papa Francesco avrebbe usato per parlare degli omosessuali nei seminari («C’è troppa frociaggine»), trapela un’altra frase che il pontefice avrebbe pronunciato in un’altra riunione a porte chiuse, in questo caso con i giovani sacerdoti romani.

La riporta il sito “Silere non possum”, secondo cui Bergoglio avrebbe invitato gli astanti a evitare di sparlare perché «il chiacchiericcio è una roba da donne».

Papa Francesco avrebbe aggiunto: «Noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose».

Sempre secondo lo stesso sito, il Santo Padre, rispondendo a un giovane sacerdote sulla situazione della diocesi di Roma, avrebbe risposto che «ci sono problemi di corruzione».

