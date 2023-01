Ora è ufficiale: appartiene a Saman Abbas il cadavere ritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara (Reggio Emilia).

A distanza di quasi due mesi è stata accertata con sicurezza l’identità del corpo fatto ritrovare da un parente della 18enne pachistana, sepolto in un casolare abbandonato a poche centinaia di metri dall’abitazione della famiglia.

«È stata identificata da un’anomalia dentaria, grazie a foto e video», fa sapere Barbara Iannucelli, avvocatessa che assiste l’associazione Penelope, parte civile nel processo che inizierà a febbraio e che vedrà alla sbarra cinque familiari di Saman.

«L'osso ioide – aggiunge Iannucelli – è fratturato nella parte sinistra e sono necessari accertamenti istologici per stabilire se pre o post portem». La frattura dell'osso che si trova nella parte anteriore del collo avvalora l'ipotesi di strangolamento.

Secondo gli investigatori la ragazza è stata uccisa dai suoi familiari il 30 aprile 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Saman era fidanzata con un suo coetaneo, non piacevano alla sua famiglia la sua vita e il suo modo di vestire all’occidentale.

Per i pm l’esecutore materiale del delitto, pianificato da tutta la famiglia, è lo zio Danish Hasnain. L’uomo si trova in carcere in Italia così come due cugini della 18enne. Arrestato invece in Pakistan il padre di Saman, Shabbar Abbas, latitante la moglie.

Nei mesi scorsi è stato diffuso il contenuto di un’intercettazione telefonica risalente a giugno 2021 in cui il padre di Saman, già fuggito in Pakistan con la moglie, parla con un suo parente: «Ho ucciso mia figlia», gli dice, «per me la dignità degli altri non è più importante della mia. Io ho lasciato mio figlio in Italia, ho ucciso mia figlia e sono venuto, non me ne frega nulla di nessuno. Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo uccisa». Dopo l’arresto invece ha detto al giudice pakistano che la figlia sarebbe ancora viva in Italia. Possibilità esclusa definitivamente dagli ultimi accertamenti.

