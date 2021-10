Domani, 26 ottobre, Denise Pipitone compirà 21 anni. Sarà un compleanno diverso, anche quest’anno, perché non ci sarà la festeggiata a spegnere le candeline sulla torta, non ci saranno gli abbracci con i parenti e gli amici e non ci sarà lei, Denise. Piera Maggio, la sua mamma, alla vigilia del compleanno ha pubblicato sui social il nuovo Age Progress della figlia. Come potrebbe essere oggi. L’invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla Paloma Joana Galzi, la Forensic Imaging Specialist di Alexandria (in Virginia, Stati Uniti), attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello.

Come potrebbe essere Denise oggi (foto diffusa dalla mamma)

C’è un’Italia intera che si stringe da 17 anni intorno a Piera Maggio e al papà Piero Pulizzi, alla ricerca della verità. La speranza di riabbracciare Denise rimane viva nel cuore di chi le ha voluto bene, della famiglia, di chi ha imparato a conoscerla attraverso le foto, i brevi video e lo sguardo innocente. Aveva soltanto tre anni quando un gioco si è tramutato improvvisamente in un dramma che ancora oggi è avvolto da una fitta cortina di mistero.



Il 1° settembre del 2004 sembrava un giorno come un altro a Mazara del Vallo. Sono le 8.30 del mattino e Piera Maggio ha affidato i suoi due figli alla propria madre per recarsi al corso d’informatica. Tutto cambia alle 12.30, quando riceve una chiamata in cui le comunicano che Denise, la sua bambina, è scomparsa e tutti la stanno cercando. Piera si precipita subito a casa, in via Domenico La Bruna, alla periferia del paese, vicino al cimitero. Il mercoledì mattina, a circa 500 metri in linea d’aria, si svolge il mercato rionale.

La donna ripete agli inquirenti che Denise non si sarebbe mai allontanata da sola. Qualcuno sicuramente l’aveva rapita. Ma chi? L’ultima traccia della bimba risale alle 11.35 di quella mattina, quando giocava nel garage-cucina con la nonna mentre questa preparava da mangiare. Denise si era accorta improvvisamente della presenza del cuginetto e gli è corsa dietro ma il cuginetto non l’ha vista. Dov’è Denise?

Angelo Barraco

