«Ho con me solo un po’ di soldi per esigenze personali». Ma, nascosti nell’auto, i finanzieri gli hanno trovato ben 250mila euro in contanti. E ora dovrà rispondere di riciclaggio.

Al centro della vicenda, un cittadino cinese, residente in Sardegna, sbarcato al porto di Livorno proprio da un traghetto proveniente dall’Isola.

Quando i militari lo hanno fermato a bordo della vettura per un controllo di routine, l'uomo ha dichiarato di avere con sé “solo” un migliaio di euro. Ma agli uomini della Guardia di Finanza è parso troppo nervoso. Quindi l’auto è stata sottoposta a perquisizione. Così sono saltati fuori i 250mila euro, in vario taglio e mazzette confezionate sottovuoto e con del peperoncino (per eludere il fiuto dei cani poliziotto), nascoste nel vano della ruota di scorta, in un pannello di una portiera e tra le bevande contenute all'interno di un frigo portatile.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare come l'uomo avesse un profilo reddituale e patrimoniale assolutamente incompatibile con la somma trasportata, viste e considerate le dichiarazioni dei redditi di poche migliaia di euro presentate negli ultimi anni. Tutto il denaro è stato dunque sequestrato e l’uomo segnalato alla Procura della Repubblica.

(Unioneonline/l.f.)

