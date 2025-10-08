È riuscito a farsi aprire la porta dell’appartamento con la scusa di chiederle un po' di latte. Una volta entrato, l'ha aggredita nel soggiorno e violentata. La vittima è una studentessa di 19 anni, che abita a Pavia in un condominio vicino all'Università.

Il suo aggressore, un giovane di 29 anni, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura e si trova ora nel carcere di Torre del Gallo con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

Il fatto è accaduto ieri mattina. La 19enne era sola nel suo appartamento: il fidanzato era andato via da poco. Quando il vicino ha bussato alla porta, non si è affatto preoccupata: un volto conosciuto, che aveva incrociato più volte, che le stava facendo la più banale delle richieste.

Una volta entrato in casa però i toni sono cambiati all’istante ed è scattata l’aggressione. Le urla della ragazza hanno richiamato l'attenzione di una vicina, che ha subito chiamato i soccorsi. La polizia ha fermato il 29enne accusato della violenza. La vittima, in stato di choc, è stata condotta al Pronto soccorso dell'ospedale San Matteo, dove è stata curata per le ferite riportate e dimessa dopo alcune ore.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata