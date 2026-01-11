È atterrato all'ospedale Niguarda l'elicottero con a bordo Leonardo Bove, il sedicenne ferito nel rogo di Capodanno a Crans-Montana che era ricoverato all'ospedale di Zurigo. Ha ustioni su oltre il 50% della superficie corporea e danni causati dall'inalazione di fumi velenosi.

Il via libera al trasporto è arrivato questa mattina ma si è dovuto aspettare un miglioramento delle condizioni meteo per far partire da Bergamo l'elicottero di Areu che lo ha riportato a Milano.

