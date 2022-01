In pizzeria ubriaca e senza mascherina, quando le hanno chiesto di indossarla ha detto di essere appena guarita dal Covid e ha dato in escandescenze, sputando anche in faccia a un cliente.

E’ successo ieri sera a Sestri Ponente (Genova), protagonista una donna denunciata per violenza privata e oltraggio a pubblico ufficiale. Per lei è scattata anche una doppia multa, per ubriachezza moleste e inosservanza delle normative anti-Covid.

La donna, già prima della furiosa lite culminata nell sputo, stava infastidendo gli avventori del locale. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto l’hanno vista molto agitata: hanno cercato di calmarla e l’hanno invitata ad indossare la mascherina. Lei, per tutta risposta, dopo aver detto di essere appena guarita dal Covid, ha sputato in faccoa a un agente. E così ha continuato a fare sull’auto di servizio e nei locali della Questura.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata