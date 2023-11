«Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei».

La scritta choc è comparsa sulla storia social di una docente della scuola superiore di H-Farm di Roncade (Treviso), che ora rischia un provvedimento disciplinare.

Lo riporta il Corriere del Veneto.

È stata una studentessa a vedere la storia e fare lo screenshot, per poi mostrarlo ai propri genitori. Ne è nato un tam-tam in chat: che la questione arrivasse alla dirigenza dell’istituto era insomma solo questione di tempo.

Interrogata, l'insegnante di matematica ha ammesso di aver scritto quella frase ma in un momento di “sconforto psicologico”. La docente, Hanane Hammoud, è nata in Libano dove ha conseguito una laurea in Scienze, poi si è specializzata in matematica all'università americana di Dubai.

Fonti di H-Farm, la società cui fa capo il Campus che ospita 1.500 studenti di varie nazionalità, fanno sapere che Hammoud sta incontrando i ragazzi per spiegarsi e per scusarsi, e si dice «devastata» da quanto sta accadendo. La professoressa si è confrontata anche con gli altri docenti e dirigenti scolastici, mentre l'azienda sottolinea di essersi «dissociata immediatamente» dalle affermazioni «non solo per quanto detto ma per il ruolo di educatrice» della propria dipendente.

