Lo hanno distratto facendogli credere di avere un gatto sotto l’auto. Così gli hanno portato via uno zaino con quattro orologi di lusso e un computer. È quanto successo a Stash, il cantante dei The Kolors a Milano, in zona Porta Romana.

Il tutto risale allo scorso 14 novembre quando l’artista si è reso conto di non avere più la sua borsa. In 24 ore di indagini gli agenti della Squadra Mobile hanno recuperato la refurtiva in un appartamento in via Civitali (gli orologi erano nascosti in una lavatrice) e hanno bloccato i due, un anglo-algerino di 50 anni, con precedenti, e un marocchino di 27, entrambi irregolari in Italia, denunciandoli per furto aggravato e ricettazione.

I poliziotti indagano per capire se i due abbiano utilizzato tecniche analoghe in altre occasioni.

