Nuovi manager per le società di Chiara Ferragni. Il vero e proprio “tsunami” sarebbe l’addio di Fabio Maria Damato come si legge in una nota di Fenice e TBS Crew riportata dal Corriere.

Il manager non sarà più alla guida delle aziende, ufficialmente per “perseguire altre opportunità professionali”.

Il suo ruolo è stato centrale negli ultimi anni, c’era lui dietro le ultime strategie dell’influencer, anche per quanto riguarda la partecipazione a Sanremo 2023. Ma è su di lui che si sono concentrate le critiche con l’esplosione del caso Balocco, e anche l’ex marito di Chiara Ferragni, Fedez, ha lanciato frecciatine “sibilline” dicendo che l’ex moglie era attorniata da persone che non la consigliavano per il meglio.

Ora il direttore generale di fatto della società Sisterhood è la madre di Chiara, Marina Di Guardo.

(Unioneonline)

