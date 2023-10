Ha montato un divano sul monopattino, e con tale arnese andava in giro per le strade di Catania, incurante di quanto potesse essere pericoloso per lui e per gli altri.

Nei guai un ragazzino siciliano, che ha postato la bravata su TikTok dopo essersi fatto riprendere da alcuni amici.

Un video che sui social ha raccolto migliaia di condivisioni e commenti ma che è costato al protagonista, adolescente di appena 15 anni e senza precedenti, una denuncia e una multa da 2mila euro. Recapitata, ovviamente, ai genitori.

Anche gli autori del video sono stati identificati dalla Polizia, nei loro confronti si valutano provvedimenti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata