Una giovane israeliana di 24 anni è stata accoltellata a Roma mentre si trovava alla Stazione Termini la sera del 31 dicembre ed è ora ricoverata al Policlinico Umberto I. La prognosi è riservata.

Secondo una prima ricostruzione, uno sconosciuto l’ha avvicinata, forse per rapinarla, davanti alle macchinette per l’emissione dei biglietti. Non è chiaro cosa sia successo, ma l’aggressore l’ha colpita con un fendente al fianco e poi si è dileguato.

Sull'episodio sono al lavoro gli agenti della Polfer.

