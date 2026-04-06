«Ghiaccio a rischio cedimento, non entrate»: la follia sul lago di BraiesIeri cinque escursionisti erano finiti in acqua, il soccorritore: «Lì sopra erano un centinaio, c’è poco da sorridere»
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Nel Lago di Braies a causa delle attuali condizioni meteo e dell'intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante e sussiste pericolo di cedimento.
A sottolinearlo sono i pompieri della provincia autonoma di Bolzano che invitano le persone a non entrare nel lago.
«Recentemente diverse persone sono cadute nel ghiaccio e hanno dovuto essere soccorse. Il nostro appello è: non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente. La rottura del ghiaccio può diventare rapidamente pericolosa per la vita», dicono i pompieri.
Nel pomeriggio di ieri cinque persone, tra cui due minorenni, sono finite in acqua dopo il cedimento della superficie ghiacciata. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15, in una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli che hanno richiamato numerosi visitatori e turisti nella zona.
Secondo alcuni soccorritori sulla superficie ghiacciata c’era un centinaio di persone: «Una follia, c’è poco da sorridere», è il commento.
(Unionenline)