Nel Lago di Braies a causa delle attuali condizioni meteo e dell'intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante e sussiste pericolo di cedimento.

A sottolinearlo sono i pompieri della provincia autonoma di Bolzano che invitano le persone a non entrare nel lago.

I soccorsi (Ansa)

«Recentemente diverse persone sono cadute nel ghiaccio e hanno dovuto essere soccorse. Il nostro appello è: non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente. La rottura del ghiaccio può diventare rapidamente pericolosa per la vita», dicono i pompieri.

I soccorsi (Ansa)

Nel pomeriggio di ieri cinque persone, tra cui due minorenni, sono finite in acqua dopo il cedimento della superficie ghiacciata. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15, in una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli che hanno richiamato numerosi visitatori e turisti nella zona.

Secondo alcuni soccorritori sulla superficie ghiacciata c’era un centinaio di persone: «Una follia, c’è poco da sorridere», è il commento.

(Unionenline)

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