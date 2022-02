Uno armato di ascia, un altro di coltello hanno aggredito la sorella maggiore che stava dormendo. Poi dopo averla ferita, sono scappati in strada, dove però sono stati rintracciati dai carabinieri che li hanno arrestati.

Protagonisti, in negativo, della vicenda, avvenuta a Polaveno, in provincia di Brescia, sono due fratelli gemelli di 17 anni.

Nella casa, al momento dell’aggressione, erano presenti anche i genitori, che hanno sentito delle urla, per poi scoprire cos’era accaduto.

La giovane ferita – 22 anni – è stata portata in ospedale, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

I due gemelli sono stati interrogati a lungo in caserma. Non è trapelato un movente effettivo per il loro gesto, ma da quanto si apprende avrebbero agito per motivi futili e banali.

La vicenda ha destato sconcerto nel paesino da 2.500 abitanti, anche perché la famiglia viene descritta come “un nucleo normalissimo, gente per bene. Tutti incensurati". E conferma anche il sindaco, Valentina Boniotti: "Ci conosciamo tutti e la famiglia coinvolta è davvero composta da persone per bene".

I due 17enni sono stati condotti nel carcere minorile di Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovranno rispondere di tentato omicidio.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata