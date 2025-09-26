Potremmo essere di fronte a una clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco. Alle prime luci dell’alba è scattato un blitz di carabinieri e Guardia di Finanza a casa di alcuni parenti di Andrea Sempio e nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. L’ipotesi è che l’ex procuratore di Pavia fu corrotto per scagionare Sempio.

Il blitz è scattato alle prime luci dell’alba: in particolare, le perquisizioni vengono effettuate nelle case di Giuseppe e Daniela Ferrari, genitori di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta; di tre zii dello stesso Sempio; di due ex carabinieri in attività nel 2017, che lavoravano nella sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale pavese; nelle abitazioni a Pavia, Genova e a Campione d'Italia dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che per due volte ha archiviato l’indagine su Sempio.

L’ex procuratore, oggi presidente del Cda del casinò di Campione d’Italia è indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia. A quanto si apprende, gli investigatori sarebbero a caccia di prove dei flussi di denaro che dimostrerebbero la presunta corruzione.

Secondo la Procura, «emergerebbe che agli inizi del mese di febbraio 2017 e dunque in concomitanza con le indagini conseguenti alla prima iscrizione dello stesso Sempio nel registro degli indagati» per l'omicidio di Chiara Poggi, «fosse stata proposta o comunque ipotizzata la corresponsione al procuratore aggiunto Venditti di una somma di denaro correlata all'archiviazione del procedimento».

Sospetto nato da alcune vecchie intercettazioni e da un appunto a penna su un bloc notes con scritto “Venditti / gip archivia X 20-30” con la data “febbraio 2016”. Un promemoria che avrebbe la grafia di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, ma con la data anticipata di un anno dato che l’archiviazione è arrivata nel 2017.

Secondo la Procura di Brescia «le indagini condotte nel 2017 a carico di Andrea Sempio sono state caratterizzate da una serie di anomalie, tra cui l'omissione, da parte della pg incaricata delle indagini della trasmissione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali».

Sarebbero emersi «alcuni contatti opachi» con personale della sezione di pg, «e la breve durata dell'interrogatorio di Andrea Sempio» lascia trasparire «la verosimile conoscenza anticipata da parte dei membri della famiglia Sempio dei temi su cui sarebbero stati sentiti dai pubblici ministeri».

(Unioneonline/L)

