È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo.

Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l'altro la medaglia d'argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 72.

«La Juventus si stringe attorno alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Maria Sole, sorella di Gianni e Umberto, figura di straordinaria eleganza e testimone instancabile di un secolo di storia», è il messaggio di cordoglio del club bianconero.

La ricorda anche il Comune Campello sul Clitunno di cui era stata sindaca: «Una grande benefattrice dell'intero territorio. Una donna di straordinaria umanità, impegno e visione, che ha saputo servire la comunità con dedizione autentica, lasciando un segno indelebile nella vita civile, culturale e sociale del nostro territorio. Il suo esempio di generosità, attenzione verso i più deboli e amore per Campello resterà un patrimonio prezioso per tutti noi. Alla famiglia, ai suoi cari e a quanti le hanno voluto bene va il nostro più sincero e sentito pensiero di vicinanza in questo momento di grande dolore. Grazie Maria Sole Agnelli, per tutto ciò che hai donato alla tua comunità».

