Tragedia durante il pranzo della vigilia, muore soffocato da un pezzo di panettoneGiovanni Lopez, 47 anni, era a casa dei genitori: inutili i tentativi di rianimarlo
Il pranzo della vigilia di Natale si è trasformato in tragedia per una famiglia di Settimo Torinese, dove un uomo di 47 anni è morto soffocato da un boccone di panettone.
È successo ieri verso le 14.30 durante un pranzo con i parenti in casa nel quartiere Borgo Nuovo.
Giovanni Lopez, questo il nome della vittima, era a casa dei genitori. Un pezzo di panettone gli ha ostruito le vie respiratorie, immediato l’allarme al 118. Inutili purtroppo le disperate manovre di rianimazione praticate dal personale sanitario, per il 47enne non c’è stato nulla da fare.
Sul posto anche i carabinieri e il medico legale della Asl.
(Unioneonline)