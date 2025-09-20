Due ragazzi morti: Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, 16. Due amici, che si sono scontrati frontalmente con le moto lo scorso 17 settembre a Pisa, nel parcheggio dell’Ikea.

Gambini è deceduto subito, poco dopo l’arrivo in ospedale. Renzoni invece è morto dopo due giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. La morte cerebrale del giovane è stata dichiarata nella notte. La famiglia, con il nullaosta della procura minorile che ha aperto un'indagine, ha autorizzato l'espianto degli organi.

Secondo una ricostruzione della polizia municipale i due ragazzi in sella alle moto stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche nel piazzale alla periferia sud della città toscana. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi durante le manovre si sono scontrati frontalmente.

Gli inquirenti ipotizzano un gioco pericoloso e stanno controllando le telecamere della zona e il canale youtube che era stato aperto da una delle due giovani vittime per ricostruire la dinamica della tragedia.

(Unioneonline)

