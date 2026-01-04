Tre morti e un ferito in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Roma, nella zona di Tor San Lorenzo.

Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente, forse per un sorpasso azzardato in curva.

Le vittime sono un uomo di 70 anni, sua moglie di 63 che viaggiava con lui e un 37enne che era bordo dell'altra auto. Una quarta persona, il figlio della coppia, ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

