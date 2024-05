«La prima cosa che ha detto alla mamma è “ti voglio bene. Sono qua per te”». E lei era emozionatissima»

Così lo zio di Chico Forti, Gianni, racconta la visita del detenuto trentino estradato in Italia nei giorni scorsi dopo anni di carcere negli Usa all'anziana madre nel quartiere di Cristo Re, a Trento.

«Tra baci e abbracci, lei voleva fargli subito i canederli, ma lui le ha detto che non aveva fame, che aveva già provveduto», ha aggiunto Gianni Forti parlando con i cronisti.

Per fare visita alla madre 96enne, che non vedeva da 16 anni, Forti, condannato negli Usa all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, ha ricevuto un permesso speciale dai giudici di sorveglianza.

Sotto la casa della donna, all’arrivo di Forti dal carcere di Verona, una folla di giornalisti e anche qualche curioso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata