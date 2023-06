È entrato in un appartamento di Foggia per rubare ma è stato scoperto dal padrone di casa. Così un giovane di 26 anni è stato sequestrato per qualche ora dal proprietario e tre amici e sottoposto a violenze e sevizie, filmate con il cellulare.

Due dei presunti aggressori sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile intervenuti dopo la denuncia di scomparsa inoltrata dalla madre della vittima. Altri due sono ricercati. Le accuse sono di sequestro di persona e lesioni personali. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, i quattro avrebbero chiuso il giovane in una stanza dell'abitazione sottraendogli il cellulare, facendolo sedere sul pavimento ed utilizzandolo come poggiapiedi, schernendolo e filmando il tutto.

La vittima – ritrovata dagli agenti con lividi ed il volto tumefatto – è stata portata al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. Non sarebbe però la prima volta che la vittima entrava all'interno dell'appartamento in questione dove (pare) ci fosse una piccola cassetta di sicurezza contenente del denaro.

