«L'aereo israeliano atterrato a Sigonella? Dico solo che ci sembra una coincidenza particolare. Le nostre imbarcazioni in Spagna sono state raggiunte da dei droni di controllo, io non posso dire fossero israeliani. C'erano e durante la navigazione notturna li hanno seguiti. La verità è che di fatto ci aspettiamo che stiano monitorando la dimensione dell'iniziativa, non siamo sorpresi».

Lo ha detto Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, appena arrivata a Siracusa chiedendo «al governo di tutelare la nostra incolumità, visto che noi non stiamo facendo nulla di illegale».

«A mare», ha aggiunto, «ci aspettiamo il blocco come c'è sempre stato nelle precedenti missioni però questa volta saremo tanti, tante barche, tante persone e quindi in qualche modo non è scontato l'esito».

Domenica mattina partiranno da Augusta una ventina di barche a vela per raggiungere Gaza, e le imbarcazioni a motore avranno a bordo degli aiuti umanitari.

