Sei uomini – tra cui un 51enne sardo – denunciati in sole 24 ore per stalking e maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Ferrara.

Per tutti sono scattate le procedure del cosiddetto “Codice Rosso”, che tutela le vittime di violenza domestica e di genere.

Tra i denunciati, come detto, un 51enne sardo che nel Comune di Bondeno perseguitava l’ex fidanzata.

Provvedimenti anche nei confronti di un 36enne ferrarese, accusato di atti persecutori, minacce, ingiurie e danneggiamenti nei confronti della ex.

Nei guai è finito anche un 45enne moldavo, denunciato dai militari della stazione di Migliarino per maltrattamenti in famiglia ai danni della propria convivente, poi collocata in struttura protetta.

E ancora: denunciato un 39enne pugliese, ritenuto responsabile di minacce e reiterati maltrattamenti fisici e psichici nei confronti della ex convivente.

Un 34enne romeno, inoltre, è stato segnalato alla Procura per aver colpito a schiaffi e pugni l’ex convivenge, procurandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Infine, l'ultimo “Codice Rosso” è legato alla denuncia di un 60enne marocchino, accusato di violenze fisiche e verbali, che andavano avanti da anni, nei confronti della moglie: in un caso la donna era stata anche ricoverata in ospedale a causa delle percosse subite.

