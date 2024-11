I Ferragnez hanno raggiunto l’accordo per la separazione.

Lo riferiscono in una nota congiunta i legali delle due parti, Pompilia Rossi con Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per lui, Daniela Missaglia per lei.

«Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio», si legge nel comunicato.

«Depositeremo a breve l’accordo che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni», riferiscono i legali.

«Leone e Vittoria», prevede l’accordo, «staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente e interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini».

Nessun assegno dunque per Chiara Ferragni, che notoriamente non ne ha bisogno. I due hanno trovato l’intesa anche sulla gestione dell’immagine social dei due bambini: per pubblicare foto o video di Vittoria e Leone, dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione.

Per quanto riguarda, invece, il fronte patrimoniale e societario dei due, questi aspetti già risultavano divisi e, dunque, non rientrano nell'accordo di separazione.

