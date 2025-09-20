Marcia indietro di Fedez, che forse si è accorto di aver “toccato” un personaggio molto più popolare di lui e si è cosparso il capo di cenere chiedendo scusa a Jannik Sinner dopo le polemiche sulla nuova canzone anticipata in parte su Instagram in cui dice che «l’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler».

Ieri sera, durante il concerto al Forum di Assago, il rapper si è scusato: «Ho scritto una nuova canzone, 'Tutto al contrario', ma è successo un putiferio - ha spiegato - Mi assumo tutte le responsabilità, volevo preparare qualcosa di scritto ma è meglio parlarne direttamente con voi. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, ad esempio paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa. Volevo prendere il paradosso, mi è riuscito malissimo».

Quel riferimento al campione altoatesino aveva portato un consigliere comunale FdI a Bolzano a denunciare Fedez in base all’articolo 604-bis del codice penale che punisce la propaganda e l'istigazione all'odio razziale.

(Unioneonline/L)

