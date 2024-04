Federico Fashion Style è apparso in lacrime su Instagram. In una storia ha spiegato di essere stato aggredito a brodo di un treno.

Qualcuno gli ha sferrato degli schiaffi e un pugno, «davanti agli occhi di tutti», e lo ha chiamato «frocio di m…».

«È vergognoso che nel 2024 – scrive il parrucchiere dei vip – ancora succeda tutto ciò. Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso».

Nelle immagini pubblicate sul social Federico Lauri appare in quello che sembra un pronto soccorso: «Grazie per i messaggi – scrive inoltre - ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere. Ma vi prego, smettetela di chiamare le persone “frocio”! L'omosessualità non è una malattia».

