Il provvedimento della magistratura milanese di blocco dei social «è completamente sbagliato e la chiusura dei profili è vergognosa»: parole di Fabrizio Corona che nel pomeriggio è intervenuto ad un evento alla Fiera del Levante di Bari.

Corona, con i suoi legali, nei giorni scorsi ha depositato un atto di «reclamo», ossia un ricorso contro l'ordinanza del giudice civile di Milano Roberto Pertile che, il 26 gennaio, ha imposto all'ex re dei paparazzi, accogliendo l'istanza degli avvocati di Alfonso Signorini, di non diffondere ulteriori contenuti «di carattere diffamatorio» contro il conduttore, di rimuovere tutti quelli già messi su web e social e di consegnare il materiale, compresi documenti, chat, immagini e video usati per le puntate del suo format "Falsissimo”.

Mediaset ha annunciato anche l’avvio di una causa civile da 160 milioni di euro, con parti lese che vanno da Piersilvio e Marina Berlusconi, a Gerry Scotti, Maria De Filippi e Ilary Blasi.

A seguito delle azioni legali, i profili social dell'ex re dei paparazzi sono stati chiusi.

